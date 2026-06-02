Tui podrá abrir sus comercios domingos y festivos hasta 2031

Los comercios de Tui podrán abrir sus puertas todos los domingos y festivos durante los próximos cinco años después de que la Xunta haya renovado la declaración del municipio como zona de gran afluencia turística. La medida, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), permitirá a los establecimientos acogerse al régimen especial de horarios comerciales y operar durante todo el año entre las 10.00 y las 22.00 horas.

La resolución de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración responde a una solicitud formulada por el Ayuntamiento de Tui y respaldada por unanimidad por el pleno municipal. La petición contó además con informes favorables de la Cámara de Comercio de Tui y de la Asociación de Comerciantes e Industriales del municipio (Acitui)), mientras que el sindicato CIG Servizos emitió un informe desfavorable.

La declaración supone una ventaja para el sector comercial de la capital de la comarca del Baixo Miño, especialmente en una localidad marcada por su condición fronteriza y por el elevado flujo de visitantes procedentes tanto de Galicia como del norte de Portugal. La normativa permitirá a las grandes superficies, centros comerciales y establecimientos que decidan acogerse a esta posibilidad ampliar su actividad en jornadas tradicionalmente no laborables.

La Xunta justifica la renovación por la persistencia e incluso el refuerzo de los factores turísticos y comerciales que motivaron la concesión inicial. Entre ellos destaca el crecimiento continuado del Camino Portugués a Santiago, del que Tui es principal puerta de entrada en Galicia, así como el aumento de la oferta de alojamiento y de la llegada de visitantes.

El expediente recoge que la ciudad dispone actualmente de 1.499 plazas turísticas, más del doble de las existentes cuando se aprobó la primera declaración. Además, la catedral de Santa María superó los 40.000 visitantes durante 2025 y la Oficina Municipal de Turismo atendió a más de 23.500 personas.

Capacidad de atracción

Uno de los argumentos con mayor peso en la renovación es el papel de Tui como centro comercial de referencia en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. La Xunta destaca la capacidad de atracción del Outlet de Tui, que recibe cerca de dos millones de visitantes al año, de los que alrededor del 45 % proceden de Portugal. El complejo genera unos 300 empleos directos y cerca de 800 indirectos.

La Agencia Turismo de Galicia, cuyo informe era preceptivo, concluye que el municipio mantiene un «innegable carácter transfronterizo» y continúa siendo un importante foco de actividad turística y comercial. El organismo subraya además el incremento de las pernoctaciones, el crecimiento sostenido del Camino Portugués y el peso del sector servicios en el empleo local.

La nueva declaración tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables por periodos idénticos si se mantienen las circunstancias que justifican la consideración de Tui como zona de gran afluencia turística. Durante ese tiempo, los establecimientos podrán abrir libremente todos los domingos y festivos dentro del horario autorizado, una medida que busca reforzar la actividad económica y aprovechar el creciente flujo de turistas y compradores que recibe la ciudad.

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De esta forma, la renovación de la declaración de zona de gran afluencia turística beneficiará al pequeño comercio que decida aprovechar la flexibilidad horaria, especialmente durante los periodos de mayor afluencia de visitantes y peregrinos.