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Semana del Medio Ambiente

Tomiño mira a sus raíces

Presentación de la programación, ayer, en Tomiño.

Presentación de la programación, ayer, en Tomiño. / FdV

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Carlos Ponce

Tomiño

Hay árboles que tardan décadas en crecer, pero cuyo legado permanece durante generaciones. Bajo esa idea, el Concello de Tomiño celebrará del 5 al 7 de junio una nueva edición de la Semana del Medio Ambiente, una iniciativa que este año pone el acento en la defensa de las especies autóctonas y en la necesidad de preservar la riqueza natural del municipio. Pretende acercar a vecinos de todas las edades al conocimiento del entorno y fomentar hábitos sostenibles.

Las actividades arrancarán el viernes con la proyección de la película O que arde, de Oliver Laxe, en el Auditorio de Goián. La jornada más participativa llegará el domingo, con una ruta interpretativa sobre biodiversidad entre los Muíños do Porto y los Carballos da Chanciña.

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