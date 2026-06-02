Semana del Medio Ambiente
Tomiño mira a sus raíces
Hay árboles que tardan décadas en crecer, pero cuyo legado permanece durante generaciones. Bajo esa idea, el Concello de Tomiño celebrará del 5 al 7 de junio una nueva edición de la Semana del Medio Ambiente, una iniciativa que este año pone el acento en la defensa de las especies autóctonas y en la necesidad de preservar la riqueza natural del municipio. Pretende acercar a vecinos de todas las edades al conocimiento del entorno y fomentar hábitos sostenibles.
Las actividades arrancarán el viernes con la proyección de la película O que arde, de Oliver Laxe, en el Auditorio de Goián. La jornada más participativa llegará el domingo, con una ruta interpretativa sobre biodiversidad entre los Muíños do Porto y los Carballos da Chanciña.
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