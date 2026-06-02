A Guarda proyecta un documental sobre los estigmas del VIH

A Guarda acogerá el próximo jueves 4 de junio una jornada de sensibilización sobre el VIH que combinará cine y debate social. La Asociación Érguete Baixo Miño, en colaboración con la plataforma NATC y la red estatal SuperVIHvents, organiza la proyección del cortometraje documental Estigma, una obra que aborda las barreras sociales y los prejuicios que continúan afectando a las personas que conviven con este virus.

La actividad tendrá lugar a las 18.00 horas en el salón de actos del centro cultural de A Guarda y contará con entrada gratuita hasta completar aforo.

Dirigido y producido por la cineasta Pilar García Elegido, el documental tiene una duración de 23 minutos y fue rodado en los paisajes de Camposancos. La pieza recoge testimonios vinculados al proyecto Positivo+25 y analiza cuestiones relacionadas con los derechos, la inclusión social y la persistencia del estigma asociado al VIH, pese a los avances médicos y sociales registrados en las últimas décadas.

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Tras la proyección se celebrará una mesa redonda abierta al público bajo la pregunta ¿Sigue existiendo el estigma hacia el VIH?. El debate estará moderado por Josep María Tomás, trabajador social y portavoz de la red estatal SuperVIHvents, y contará con la participación de especialistas y personas que viven con el virus.