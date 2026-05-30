Tui impulsa las expropiaciones para ampliar el patio del colegio Nº1

El Concello de Tui ha desbloqueado una vieja demanda de la comunidad educativa del CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui, como es la ampliación de su patio. Para ello, el pleno ha aprobado una habilitación de crédito para financiar las expropiaciones necesarias para aumentar el espacio de recreo de este colegio. En total, se expropiarán siete parcelas colindantes al centro escolar, por valor de 469.000 euros.

El pleno aprobó por unanimidad la habilitación de estos 469.000 euros. Con esto, el gobierno local cumple su compromiso con el concejal no adscrito, José Palacín, pues fue una de las condiciones que le puso el edil para, con su voto, poder aprobar los presupuestos de este año. También el BNG apoyó los presupuestos que presentó el PSOE en 2024 gracias a un acuerdo en el que, entre otras cosas, se incluía una partida para iniciar el proceso de ampliación de dicho colegio. En este sentido, tanto el edil no adscrito como el BNG coincidieron en alegrarse porque este colegio «deje de ser una lata de sardinas».

Por su parte, el PP reprochó que dicha iniciativa llega tarde, indicando que ya en 2011, gobernando los populares, el PSOE insistía en la ampliación del patio del CEIP Nº1 desde la oposición.

La ampliación está avalada por el PXOM de Tui, que ya establece que dichas parceles se destinen a este equipamiento público.

Excavación arqueológica

Además de habilitar crédito para las expropiaciones, el pleno también dio luz verde a una nueva intervención arqueológica en la Praza do Pracer, donde recientemente aparecieron importantes restos arqueológicos romanos.

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Los vestigios salieron a la luz durante los sondeos realizados entre enero y febrero en el marco del proyecto de reforma y reurbanización de esta plaza, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Vive la Historia Descubre Tui. El informe técnico de la intervención, emitido por los arqueólogos María Soledad Prieto y Juan José Perles, concluyó que la entidad, extensión y estado de conservación de los restos hacían inviable el proyecto original, por lo que el Concello habilitó en pleno un crédito de 63.000 euros para realizar una nueva excavación y seguir profundizando en el pasado romano de Tui.