Envejecimiento activo
Olimpiadas sénior en plena naturaleza
Caldelas de Tui acogió dos jornadas en las que 165 mayores compartieron pruebas por equipos, juegos y actividades destinadas a fomentar hábitos saludables
Las risas, los aplausos y el espíritu de equipo llenaron esta semana la Ribeira de Caldelas, en Tui, durante la celebración de unas olimpiadas sénior, una iniciativa impulsada dentro del programa municipal Coida o Corpo que reunió a 165 mayores del municipio en torno al deporte, la convivencia y el envejecimiento activo.
La actividad, organizada por el Concello de Tui en colaboración con Afaga, se desarrolló en dos jornadas en un entorno natural privilegiado a orillas del Miño. Allí, los participantes, procedentes de todas las parroquias tudenses, se distribuyeron en once equipos para afrontar distintas pruebas físicas y de habilidad concebidas desde una perspectiva lúdica y participativa.
Más allá de la competición, el objetivo de estas olimpíadas fue fomentar hábitos saludables, potenciar la actividad física y reforzar la socialización entre las personas mayores a través del juego y el trabajo en grupo. El ambiente distendido y el compañerismo marcaron una cita que sirvió también para fortalecer el sentimiento de pertenencia entre los usuarios de un programa que en su primera edición ha logrado una notable acogida.
El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, y el presidente de Afaga, Juan Carlos Rodríguez, participaron en la clausura de la actividad, compartiendo con los asistentes una jornada de convivencia y ocio. Cabaleiro destacó que «Tui es un referente en el cuidado de las personas» y avanzó que el programa tendrá continuidad el próximo curso debido a los beneficios que aporta tanto a nivel físico como social.
Por su parte, Juan Carlos Rodríguez incidió en la necesidad de «poner en valor a las personas de todas las edades» y agradeció al Concello el respaldo mostrado a este tipo de iniciativas. Además, subrayó la importancia de programas como Coida o Corpo para «mantenernos activos y positivos mentalmente».
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