El mercado municipal de Tui estrena su espacio gastronómico

El Mercado de San Antonio de Tui celebrará una jornada festiva centrada en el producto local, el comercio de proximidad y la gastronomía. La iniciativa se enmarca en la campaña autonómica Quere o teu mercado, impulsada por la Xunta de Galicia para dinamizar las plazas de abastos y reivindicarlos como espacios de referencia comercial, alimentaria y social.

El Concello de Tui se suma así a esta propuesta con diversas actividades destinadas a poner en valor la calidad de los productos frescos y de proximidad, así como el trabajo diario de los placeros y placeras del mercado tudense.

Desde primera hora de la mañana, las personas que se acerquen al recinto recibirán bolsas y delantales promocionales de la campaña autonómica. Además, a partir de las 12.00 horas, el chef Stefano Quarta ofrecerá una degustación de elaboraciones realizadas con productos del propio mercado.

La cita servirá también como adelanto de la propuesta gastronómica de AlDente, el nuevo espacio de restauración del Mercado de San Antonio que abrirá sus puertas el próximo lunes y que estará gestionado por el propio Stefano Quarta junto a María Purificación Correa.

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Con esta iniciativa, el Concello busca reforzar el papel del mercado municipal como un espacio «vivo, moderno y dinámico», capaz de combinar tradición, innovación, emprendimiento y promoción de la gastronomía local. Desde el gobierno local animan a vecinos y visitantes a participar en esta jornada dedicada al comercio local y a los productos de proximidad.