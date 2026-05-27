Tomiño, laboratorio creativo de la Eurorregión

Tomiño se convirtió durante una semana en punto de encuentro para la creación contemporánea gallega y portuguesa con la celebración de las Residencias Artísticas Nortear 2026, una iniciativa cultural que reunió a artistas de ambos lados de la frontera en un espacio de convivencia, experimentación e intercambio creativo en el marco de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

A lo largo de cinco jornadas de trabajo, los participantes desarrollaron procesos colaborativos, compartieron metodologías y dieron forma a proyectos que reflejan la diversidad de lenguajes y sensibilidades de la escena artística actual. Más allá del trabajo individual, las residencias sirvieron también para tejer nuevas redes de colaboración transfronteriza entre creadores gallegos y portugueses.

Entre las propuestas seleccionadas figuraron proyectos de temática muy diferente, iniciativas que evidenciaron la pluralidad técnica y estética de la creación contemporánea en la Eurorregión.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacó la importancia de que el municipio sea sede de este tipo de encuentros culturales. «Acoger proyectos como Nortear significa apostar por una cultura viva, abierta y sin fronteras, que entiende el territorio como un espacio común de creación y aprendizaje», señaló. La regidora puso además en valor el papel de Tomiño como «lugar de encuentro entre Galicia y Portugal», donde la cooperación cultural «se traduce en oportunidades reales para los creadores de ambos lados de la frontera».

Noticias relacionadas

Durante su estancia, los artistas tuvieron también ocasión de acercarse al territorio y conocer la identidad local mediante distintas experiencias de inmersión cultural. Las actividades programadas fomentaron un ambiente de intercambio de conocimientos, experimentación y descubrimiento que permitió fortalecer vínculos tanto profesionales como personales entre los participantes.