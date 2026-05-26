Portugal vigilará con drones tramos del Camino de la Costa

El Camino Portugués de la Costa continúa ganando peregrinos y ya se consolida como la segunda ruta jacobea más transitada del mundo, solo por detrás del Camino Francés. Entre 2024 y 2025, el itinerario registró un incremento del 20% en el número de caminantes y turistas, una tendencia que las autoridades consideran «de crecimiento permanente».

La seguridad seguirá siendo uno de los ejes fundamentales de la Operación Bom Caminho 2026, presentada este viernes en Vila Nova de Cerveira. El comandante territorial de la GNR de Viana do Castelo, el coronel António Maciel da Silva, destacó que el Camino “es totalmente seguro” y garantizó que tanto la Guardia Nacional Republicana portuguesa como la Guardia Civil española reforzarán medios y recursos para mantener la vigilancia a ambos lados de la frontera. «El Camino no conoce fronteras», subrayó.

Entre las novedades de este año figura la distribución de pulseras con el número nacional de emergencias, un sello oficial de la GNR para los peregrinos y una mayor utilización de drones para labores de vigilancia y apoyo operativo. El objetivo es reforzar la prevención y combatir episodios de exhibicionismo de carácter sexual detectados en algunos tramos. El dispositivo mantendrá además patrullas a caballo, a pie, en bicicleta, controles de tráfico y vigilancia ambiental.

La operación estará activa hasta el próximo 31 de octubre y busca reforzar la coordinación entre las autoridades portuguesas y españolas, además de incrementar la sensación de seguridad de los miles de peregrinos que recorren cada año esta ruta jacobea.

Albergue en Cerveira

Durante la presentación del operativo, el alcalde de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, avanzó además la próxima apertura del primer albergue municipal para peregrinos de la localidad. El establecimiento, situado en Loivo y con capacidad para 32 personas, abrirá previsiblemente a comienzos del verano.

El futuro albergue contará con bicicletas eléctricas para desplazarse al centro histórico, información accesible en braille y audioguías, además de pantallas táctiles con señalización e información del Camino. El precio será de 10 euros por noche. La inversión total asciende a 383.644 euros, financiados en gran parte por Turismo de Portugal.

Noticias relacionadas

Por su parte, la presidenta de la Federación Portuguesa de los Caminos de Santiago, Ana Rita Dias, destacó el creciente atractivo del Camino Portugués, tanto en su variante Central como en la Costa, y apuntó que en el futuro podría incluso superar al Camino Francés por su combinación de tranquilidad, patrimonio y paisaje. También defendió la creación de una plataforma común y obligatoria de registro de peregrinos para mejorar su seguimiento y seguridad durante el recorrido.