El judoca y policía Lino Martínez, campeón de Europa en judo y jiu-jitsu

El judoca tudense Lino Martínez se proclamó campeón de Europa por partida doble en los Eurogames Emergencias 112. Lino, que participó representando a la Policía Local de Tui, se colgó la medalla de oro en judo y en jiu-jitsu con Gi, y también consiguió una tercera medalla, de plata, en jiu-jitsu sin Gi.

La competición, que tuvo lugar este fin de semana en la localidad francesa de Albi, nació para hacerle competencia a los WPFG, el Mundial de Policías y Bomberos donde el tudense ya ha cosechado otras medallas.

Como novedad, la competición se realizó en la plaza central de Albi, al aire libre, lo que obligó al aplazamiento de la prueba debido al calor. Aún así, a pesar de las complicaciones derivadas del descontrol de peso y sueño, el judoca venció en la categoría Máster y menos de 84 kg de jiu-jitsu con Gi (con kimono), y en la categoría M7 y menos de 81 kg de Judo.

El judoca dedica este campeonato de manera especial a su padre y a su madre. También agradece a la jefatura de la Policía Local de Tui y a sus compañeros las facilidades que le pusieron para poder acudir a la competición.

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Es la cuarta vez que Lino Martínez consigue ser campeón de Europa y tiene también tres campeonatos del mundo en distintas especialidades y federaciones.