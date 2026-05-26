Audiovisual
El estreno de «De avoas a netas» congrega a 400 personas en O Rosal
La memoria colectiva de O Rosal emocionó este fin de semana a las cerca de 400 personas que llenaron la Praza do Calvario para asistir al estreno de De avoas a netas, un documental impulsado por un proyecto de voluntariado intergeneracional en el que participaron 15 jóvenes del municipio junto al Concello. La iniciativa busca preservar y poner en valor el patrimonio cultural, etnográfico e inmaterial rosaleiro a través de la memoria oral de sus vecinos mayores.
La pieza audiovisual recoge meses de investigación, encuentros y entrevistas que permitieron reconstruir cómo era la vida en O Rosal durante las décadas centrales del siglo XX. A través de un relato coral, el documental aborda cuestiones como el trabajo, la escuela, la economía familiar o la cultura popular.
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