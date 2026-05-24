Educación
Tui reúne a 24 centros educativos en el congreso Educoods
Se celebra del 2 al 5 de junio coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente
Tui
La biblioteca del CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui acogió la presentación de la sexta edición del Congreso Educoods, que se celebrará del 2 al 5 de junio coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Participarán 24 centros educativos, junto a la Universidade de Vigo y centros de Formación Profesional, incorporados este año como novedad.
El Paseo da Corredoira será escenario de exposiciones y actividades vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, el programa incluirá el festival «Eduvisión», talleres de educación emocional y una gran foliada abierta a la ciudadanía.
La organización destaca el carácter participativo de un congreso «hecho por niños y niñas para niños y niñas».
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