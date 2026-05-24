Tui reúne a 24 centros educativos en el congreso Educoods

La biblioteca del CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui acogió la presentación de la sexta edición del Congreso Educoods, que se celebrará del 2 al 5 de junio coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Participarán 24 centros educativos, junto a la Universidade de Vigo y centros de Formación Profesional, incorporados este año como novedad.

El Paseo da Corredoira será escenario de exposiciones y actividades vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, el programa incluirá el festival «Eduvisión», talleres de educación emocional y una gran foliada abierta a la ciudadanía.

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La organización destaca el carácter participativo de un congreso «hecho por niños y niñas para niños y niñas».