«Río Minho» pone en marcha su nueva estrategia turística

La AECT Río Minho presentó oficialmente su nueva estrategia de promoción turística para 2026 bajo el lema «Vive el Río Miño al Máximo», una campaña que busca reforzar la conexión emocional entre Galicia y el norte de Portugal a través de la cultura, la creatividad y las experiencias vinculadas al río. La iniciativa fue presentada durante un acto institucional transfronterizo celebrado en Caminha con representantes municipales de Galicia y norte de Portugal, agentes turísticos y medios de comunicación. El acto estuvo presidido por el director de la AECT Río Minho, el presidente de la Cámara de Valença, José Manuel Carpinteira.

Uno de los pilares centrales del proyecto será el programa «Embajadores Río Miño», una propuesta participativa que invita a ciudadanos y creadores a compartir su visión del territorio mediante textos, música, fotografía, vídeo o artes plásticas. El objetivo es generar contenidos auténticos capaces de transmitir la identidad singular del Río Miño y ampliar su proyección internacional.

Los primeros embajadores anunciados (embajadora y embajador) fueron la cantante portuguesa Bianca Barros y el influencer gallego Alberto Rivas. Barros destacó la importancia de impulsar iniciativas culturales que acerquen ambos lados de la frontera, mientras que Rivas subrayó el potencial del territorio para conectar con nuevas generaciones a través de formatos digitales y experiencias reales.

La campaña contempla además premios para las mejores propuestas creativas, consistentes en actividades y vivencias vinculadas al turismo náutico, la gastronomía y la naturaleza del río Miño. Según la organización, la iniciativa pretende consolidar el río como un destino turístico de excelencia, poniendo en valor tanto su patrimonio cultural como su riqueza paisajística.

Turismo náutico

En su intervención Carpinteira destacó la fuerza de la iniciativa «que marca un paso estratégico en la consolidación del proyecto 'Visit río Minho plus' , especialmente en el producto de turismo náutico, reuniendo a socios institucionales, agentes del territorio y a nuestros Embajadores, con el propósito de poner en valor y proyectar el río Miño como un destino de excelencia».

Desde la AECT Río Miño señalaron que la cooperación entre Portugal y Galicia seguirá siendo el eje estratégico del proyecto, apostando por una promoción conjunta del territorio y por la creación de una narrativa compartida capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales.

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Durante la presentación también se destacó el crecimiento del turismo fluvial en los últimos años y la oportunidad de posicionar el río Miño como referente ibérico de sostenibilidad, deporte y cultura atlántica.