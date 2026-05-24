El futuro germina en Tomiño

Goián volvió a convertirse este fin de semana en el corazón verde de Galicia con una Feira de Cultivos do Baixo Miño que batió récords de participación y asistencia, consolidándose como una de las grandes citas del sector a nivel autonómico. Miles de personas pasaron durante las dos primeras jornadas por la Plaza Pintor Antonio Fernández, transformada en un gran espacio al aire libre en el que convivieron innovación, tradición, formación, música y divulgación alrededor del mundo agro y viverista.

La vigésimo primera edición de la feria superó este año todas las expectativas con más de 60 stands participantes, entre los que se encuentran 32 puestos de artesanía y producto local en el Mercado de Primavera, cuatro tiendas efímeras y más de 30 expositores vinculados al sector verde, entre viveros, empresas de suministros y herramientas, asociaciones profesionales, conserveras como A Rosaleira, entidades sociales como Xeremprega o mismo el IES Antón Alonso Ríos, que un año más dio a conocer su ciclo formativo relacionado con la profesionalización del sector.

Para el teniente de alcaldesa de Tomiño, Uxío Benítez, «la feria es una cita ya consolidada e imprescindible en el calendario de nuestro territorio. Año tras año crece y se reafirma como espacio de encuentro alrededor de uno de los pilares fundamentales de nuestra economía: el sector verde».

Por su parte, la presidenta de acuBam, Nuria Castro, puso en valor el carácter colectivo de un evento «que representa el esfuerzo de las empresas, profesionales y personas que trabajan cada día por un modelo productivo competitivo, sostenible y en constante evolución». «La feria es un escaparate del talento y de la capacidad de nuestro territorio, pero también un espacio para compartir experiencias, crear sinergias y acercar el sector a la sociedad», recalcó Castro.

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Charla de Nuska Chousa

La feria continúa hoy con la apertura de los stands de los expositores y del Mercado de Primavera a las 10.00 horas. El plato fuerte de la mañana llegará a las 12.00 horas con la conferencia de la influencer Nuska Chousa, que compartirá con el público sus conocimientos sobre la huerta. A las 13.30 horas habrá sesión vermú con música en directo a cargo de Broke Band; y por la tarde, además del espectáculo infantil de «Pinga a Pinga» de Barafunda Animación a las 18.00 horas, destacará el concierto de clausura de Demasiadas Sombras y Pocas Luces, a las 20.00 horas. Además habrá varios obradoiros.