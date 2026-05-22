La infancia, al mando en Tomiño

El Concello de Tomiño participó en Madrid en el VII Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia organizado por Unicef, un encuentro internacional en el que fue uno de los siete municipios españoles seleccionados para compartir experiencias con otros siete concellos portugueses con el objetivo de fortalecer redes de colaboración en torno a las políticas locales de infancia y adolescencia. El foro reunió a representantes institucionales de municipios de referencia como Avilés, Alcoi, Bilbao, Vilanova de Famalicão o Pombal, entre otros, en un espacio centrado en el intercambio de proyectos e iniciativas relacionadas con la protección, la participación y el bienestar de la infancia desde el ámbito local.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacó la importancia de que el municipio formase parte de este reducido grupo de concellos seleccionados. «Siempre es un lujo poder aprender de otras experiencias y también aportar nuestra visión y el trabajo que hacemos desde Tomiño. Volvemos con nuevas ideas, aprendizajes y mucha ilusión para seguir construyendo un municipio mejor para nuestra infancia y juventud», señaló.

Bajo el lema Equidad para la infancia en lo local: respuestas desde los municipios, el congreso reunió durante varios días a profesionales, responsables institucionales y entidades vinculadas al ámbito de la infancia para reflexionar sobre desafíos comunes como la participación infantil, la inclusión social o la pobreza infantil, una problemática que afecta a uno de cada tres menores en España.

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La participación de Tomiño refuerza la trayectoria del Concello en el impulso de políticas públicas centradas en la infancia, un compromiso reconocido con la renovación, en octubre de 2024, del sello de Ciudad Amiga de la Infancia concedido por Unicef. n