A Guarda hizo una oferta de 709.000 euros por Villa María

El alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, rindió cuentas ayer sobre la intención de compra de la casa indiana conocida como Villa María o casa de Don Eloy en un pleno extraordinario solicitado por la oposición, que se posicionó en contra de dicha adquisición al entender que existen otras necesidades en la villa marinera. Por su parte, el alcalde defendió esta operación del gobierno municipal y respondió a algunas de las preguntas de la oposición, como por ejemplo el precio de dicho inmueble, que, según el regidor, se tasó por los servicios municipales en un máximo de 709.000 euros. «Se trasladó este precio a los apoderados de la propiedad, que pedían un precio mayor», explicó Carrero, indicando que, finalmente, se llegó a un acuerdo por esa cifra.

El alcalde defendió la compra de la casa de Don Eloy con el fin de «salvaguardar el patrimonio histórico de A Guarda», haciendo alusión a la puesta en valor de estas construcciones, casas indianas que son un símbolo de la emigración en la localidad. Sobre sus posibles usos, el regidor apuntó primero a un edificio público multidisciplinar y a su posible musealización. Luego, ante la insistencia del BNG, que criticó que la palabra «multidisciplinar» era demasiado «ambigua», indicó que el inmueble serviría de centro cívico y se podrían ceder estancias a las asociaciones. En cambio, sobre su exterior, de 8.000 metros cuadrados, nunca hubo dudas: el gobierno local quiere crear un gran parque público. «Será el corazón y el pulmón de la villa», destacó el regidor guardés.

La fuente de financiación para la compra de dicho inmueble será a través de la Línea 1 de Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, una cuestión que criticaron tanto BNG como PSOE al indicar que, al destinar la asignación que le corresponde a A Guarda dentro de esas líneas de subvención, se dejará de invertir en las necesidades del día a día. «El Concello no podría funcionar sin esos fondos de la Diputación; los tenemos que gastar en necesidades y no en ocurrencias», reprochó el BNG, que también anunció que en el próximo pleno presentará una moción para que se retire la solicitud de estos fondos a la Diputación para la compra de Villa María. En esa misma línea, el PSOE denunció que «se está hipotecando la capacidad de inversión de A Guarda para los próximos dos años».

Por otro lado, los socialistas también preguntaron si existen informes de Intervención y Secretaría favorables a dicha operación, a lo que el alcalde respondió que están siendo elaborados por la Diputación de Pontevedra y que «es muy dudoso que sean negativos; el gobierno invierte donde estime oportuno».

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Otro reproche de la oposición se dirigió a la futura rehabilitación y mantenimiento del inmueble una vez sea de propiedad municipal. El alcalde indicó que dicha rehabilitación se realizaría a través de convenios con distintas administraciones y también a través de obradoiros de empleo.