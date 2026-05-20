Competición
El deporte de moda en EE UU llega a Tomiño
El pickleball, que suma millones de practicantes en Estados Unidos, protagonizará este domingo una intensa jornada competitiva en Tomiño en la que competirá el club de la comarca del Baixo Miño
El pickleball, el deporte de raqueta que más crece en los últimos años y que está causando furor en Estados Unidos, vivirá este domingo 24 de mayo una cita destacada en Tomiño. El municipio del Baixo Miño se convertirá desde las 09.30 horas en uno de los grandes escaparates gallegos de esta disciplina con la celebración, en el pabellón de Goián, de la primera fase de la tercera jornada de la I Liga Federada de Equipos, una competición oficial organizada bajo el paraguas de la Federación Galega de Tenis.
La prueba, promovida por el Club Pickleball Baixo Miño con la colaboración del Concello de Tomiño, reunirá a algunos de los equipos más destacados del panorama autonómico en una jornada que combinará competición, espectáculo y divulgación deportiva. El evento cobra además especial relevancia después del aplazamiento de la fase inicial prevista en Gondomar por las malas condiciones meteorológicas y tras la disputa de la segunda jornada en el Círculo Mercantil de Vigo.
La competición llega a Goián con la clasificación todavía muy abierta. El Mercantil lidera actualmente la tabla con 13 puntos, seguido muy de cerca por el Club Pickleball Baixo Miño, que suma 12 y buscará aprovechar el factor cancha para asaltar el primer puesto. Completan la clasificación el Club Tenis Gondomar y el C.D. Dereito Empresarial, ambos todavía sin puntuar.
Sobre las pistas se medirán precisamente esos cuatro conjuntos: el anfitrión Club Pickleball Baixo Miño, el Mercantil de Vigo, el Club Tenis Gondomar y el C.D. Dereito Empresarial. Los encuentros permitirán ver en acción todas las modalidades de este deporte, desde dobles masculinos y femeninos hasta individuales y dobles mixtos, en un formato pensado para mantener la emoción hasta el último punto.
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets de 11 puntos mediante el sistema Rally Scoring, una modalidad dinámica en la que cada jugada suma.
Desde el Club Pickleball Baixo Miño y el Concello animan a los vecinos y a los aficionados al deporte a acercarse al pabellón de Goián para descubrir en directo un deporte que combina rapidez, estrategia y diversión y que continúa ganando adeptos en toda Galicia. La jornada se presenta además como una oportunidad para seguir impulsando la práctica deportiva y consolidar a Tomiño como uno de los referentes emergentes del pickleball gallego.
Suscríbete para seguir leyendo
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas
- Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona
- El Gobierno cederá capacidad pesquera a los jóvenes que quieran dar de alta un barco para emprender en el mar
- CC OO y UGT ratifican el preacuerdo del metal de Pontevedra en sus asambleas