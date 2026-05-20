La corvina salvaje de 30 kilos que causa sensación en un restaurante de Santa María de Oia

El restaurante Porto dos Barcos, en Viladesuso (Santa María de Oia), ha recibido estos días una corvina salvaje de más de 30 kilos, una pieza de tamaño poco habitual que se ha convertido ya en reclamo gastronómico para los amantes del producto del mar.

El ejemplar, de dimensiones XXL, fue capturado en aguas del norte de Portugal mediante pesca al curricán, una técnica tradicional que permite obtener piezas de gran valor culinario. La corvina fue suministrada por Pescados Narcisa, empresa especializada en producto fresco para hostelería.

Una corvina salvaje de más de 30 kilos, en el restaurante Porto dos Barcos, en Viladesuso. / Porto dos Barcos

Desde el establecimiento destacan que se trata de «uno de esos productos que pocas veces llegan a cocina» por su tamaño, frescura y calidad. «Representa perfectamente nuestra filosofía: mar, frescura y respeto por la materia prima», señalan desde la dirección del restaurante.

La llegada de la pieza ha despertado expectación tanto entre el equipo de cocina como entre los clientes. Porto dos Barcos prevé preparar la corvina en distintas elaboraciones para aprovechar sus posibilidades gastronómicas y poner en valor la textura de este pescado salvaje.

La corvina salvaje de más de 30 kilos. / Porto dos Barcos

La pieza estará disponible en el restaurante durante los próximos días y hasta agotar existencias. Con esta incorporación, Porto dos Barcos refuerza su apuesta por el producto atlántico y por las piezas excepcionales vinculadas a la cocina marinera de la costa gallega.