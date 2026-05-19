Abuelas, nietas y recuerdos para contar la historia de O Rosal

Las historias que durante décadas se contaron alrededor de una mesa, en las cocinas o al calor de las vendimias tendrán ahora una nueva vida en la pantalla. O Rosal se prepara para estrenar este sábado 23 de mayo el documental «De avoas a netas», una pieza audiovisual nacida de la memoria de sus vecinos mayores y del trabajo de un grupo de jóvenes que decidió convertir esos recuerdos en patrimonio colectivo.

La Praza do Calvario acogerá a las 19.00 horas la proyección de este trabajo intergeneracional impulsado por 15 voluntarios rosaleiros con la colaboración del Concello. Durante meses, los participantes recopilaron testimonios, investigaron archivos y escucharon relatos que dibujan cómo era la vida en el municipio en las décadas centrales del siglo XX.

El documental nace con un objetivo claro: preservar la memoria oral y poner en valor el patrimonio cultural, etnográfico e inmaterial de O Rosal. Para ello, el proyecto combinó el estudio de bibliografía y documentación histórica con más de veinte entrevistas en profundidad a vecinos y vecinas mayores, auténticos protagonistas de la iniciativa.

De ese mosaico de voces surge un retrato colectivo de un O Rosal marcado por el esfuerzo, las tradiciones y las relaciones comunitarias. La economía familiar, la vida social, las costumbres o la cultura popular forman parte de una narración que conecta pasado y presente a través de las experiencias personales.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, destaca el valor humano y social del proyecto. «Este documental es un puente entre generaciones y una forma de reconocer la importancia de nuestros mayores como guardianes de la memoria colectiva», señala. La regidora subraya además que «O Rosal que somos hoy se construye sobre el legado de quienes nos precedieron».

Fernández Callís también quiso agradecer la implicación de la juventud participante, que trabajó mano a mano con los mayores en una iniciativa que define como «un verdadero tesoro» para el municipio.

La proyección del documental estará precedida por otra actividad vinculada al proyecto. Este viernes 22 de mayo, a las 19.00 horas, se inaugurará en el Salón de Exposiciones una muestra que permitirá conocer el proceso de investigación desarrollado durante estos meses. La exposición reunirá fotografías, planos, prensa histórica y materiales de archivo, además de fragmentos de los testimonios recogidos en las entrevistas.

La muestra incluirá asimismo una parte dedicada al propio proceso creativo y al trabajo de los jóvenes voluntarios, acercando al público la evolución de una propuesta que mezcla memoria, aprendizaje y participación comunitaria.

El proyecto tendrá además una tercera cita el próximo 7 de junio. Ese día, vecinos recrearán escenas relacionadas con el «pisco», el contrabando que marcó parte de la vida en la frontera durante las décadas de los 40 y 50. La actividad se celebrará también en O Calvario a partir de las 17.00 horas.

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Con esta iniciativa, O Rosal refuerza su apuesta por conservar su historia viva y transmitirla a las nuevas generaciones. Un ejercicio de memoria colectiva que busca emocionar, reconocer el pasado y fortalecer el sentimiento de comunidad a través de las historias de quienes ayudaron a construir el municipio.