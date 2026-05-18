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Una noche zombi a media hora de Vigo: el juego de supervivencia que promete dejarte muerto

Cerdeira, en As Neves, acogerá el sábado 20 de junio una experiencia inmersiva de terror en la que los participantes deberán escapar de los no muertos, frenar un virus y sobrevivir hasta el final de la partida

La temática de esta actividad es de zombies.

La temática de esta actividad es de zombies. / AMC

Marta Clavero

Marta Clavero

Los aficionados al mundo zombi tienen una cita el próximo sábado 20 de junio en Cerdeira, en el municipio de As Neves, a apenas media hora de Vigo. La localidad será escenario de un nuevo «real game» de supervivencia en el que los jugadores se verán atrapados en plena apocalipsis, con una misión clara: ayudar al ejército o a los científicos a controlar el virus, encontrar el antídoto y evitar caer en manos de los zombis.

La actividad comenzará a las 22.30 horas con una escena inicial protagonizada por actores, que serán los encargados de introducir a los participantes en la historia «como si de una película se tratase». A partir de ahí, la noche se convertirá en una carrera contrarreloj entre casas abandonadas, monte y sobresaltos.

El cartel de la aventura.

El cartel de la aventura. / FDV

El juego se desarrollará a lo largo de unos diez kilómetros de recorrido, en un entorno preparado para aumentar la tensión a medida que avance la partida. Los zombis intentarán atrapar a los jugadores y, si lo consiguen, les retirarán la pañoleta que los identifica como supervivientes. Quienes quieran continuar en el juego podrán hacerlo, pero con un giro: serán maquillados y regresarán a la partida convertidos en zombis, complicando todavía más la misión del resto de participantes.

La experiencia finalizará a las 2.30 horas con una escena final en la que se descubrirá si ha quedado algún superviviente y si los equipos han logrado cumplir sus objetivos. Una propuesta pensada para quienes buscan una noche diferente, cargada de adrenalina, sustos y ambiente cinematográfico, sin alejarse demasiado de Vigo.

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Precio y reservas

«O Derradeiro de Nós», que así se denomina el juego, combina pruebas, persecuciones, estrategia, miedo y adrenalina. Las reservas para esta actividad, promovida por la Asociación Cultural A.C. San Xoan de Cerdeira Carballo da Chan, pueden realizarse a través del código QR incluido en el cartel y tiene un precio de 10 euros.

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