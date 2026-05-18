Cerca de 400 «burras» abren la temporada de curros en A Valga

Aplazado desde su segundo domingo de mayo habitual por la lluvia, el curro de A Valga (Oia) brilló ayer bajo el sol y ante cientos de personas que se dejaron llevar por la adrenalina de la tradición milenaria de la Serra da Groba. Fueron 320 «burras» y 70 potros los que en esta jornada inaugural de la temporada de rapas en Galicia quedaron listas para el verano, con las crines cortas y las marcas a fuego bien visibles, cuyos diseños se reprodujeron en los talleres de ocio y divulgación programados para la ocasión.