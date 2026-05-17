Cultura
Iria Muñoz, con un diseño de las Bratz, gana el concurso de las Letras Galegas de Tomiño
La tomiñesa Iria Muñoz ha sido la ganadora del concurso de diseño de la camiseta conmemorativa del Día das Letras Galegas que convoca cada año el Concello de Tomiño. El diseño premiado propone una fusión de conceptos del panorama musical gallego contemporáneo, incorporando referencias a una canción de Ortiga para el texto, y símbolos de la cultura pop, como las Bratz, que sirven como puente entre generaciones.
La autora explica que «aun siendo del rural y valorándolo profundamente, quise introducir elementos no tan habituales en este contexto, pero que forman parte también de nuestra infancia y de nuestra identidad cultural». Para darle un toque local, incluyó los letreros de Ceibe y Chamán, lugares emblemáticos de baile en Goián donde «as mociñas ían ao baile», recordando una época en la que la parroquia, con 2.000 habitantes, contaba con gran dinamismo cultural, con cine, discoteca y una intensa actividad social.
El jurado, integrado por un grupo de jóvenes voluntarios de Tomiño, destacó también la presencia en el diseño de la sirena de Castelao, símbolo de la defensa del gallego.
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