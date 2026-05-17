Patrimonio
Donan al Concello un traje tradicional tudense de hombre
Pasa a formar parte de la colección municipal y será expuesto al público
El Concello de Tui ha recibido una donación de un traje tradicional tudense de hombre. El alcalde, Enrique Cabaleiro, y la concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, la recibieron de María Pilar Gómez Pereira, que entregó la chaqueta, camisa, chaleco, calzas, pantalón, zapatos con medias, broche y gorro de su hermano fallecido, Francisco Javier.
El regidor agradeció en el momento de la recepción la generosidad de esta vecina, que con su aportación contribuye a enriquecer las colecciones del Ayuntamiento de Tui. El alcalde también se comprometió a realizar una exposición pública con este traje, con el objetivo de contribuir a la difusión y valorización del traje tradicional, que singulariza la riqueza patrimonial tudense, que abarca también la indumentaria tradicional.
En este sentido, Tui posee una lámina, de la segunda mitad del siglo XVIII, que reproduce la vestimenta de un hombre identificado como «un gallego de Tuy», que acompaña a una gallega de Noia. La ilustración la realizó el geógrafo, cartógrafo y grabador Juan Cruz de Olmedilla (Madrid, 1734-1790), que en 1777 comenzó la edición de la «Colección de trajes de España», en la que aparece la lámina.
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