Donan al Concello un traje tradicional tudense de hombre

El Concello de Tui ha recibido una donación de un traje tradicional tudense de hombre. El alcalde, Enrique Cabaleiro, y la concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, la recibieron de María Pilar Gómez Pereira, que entregó la chaqueta, camisa, chaleco, calzas, pantalón, zapatos con medias, broche y gorro de su hermano fallecido, Francisco Javier.

El regidor agradeció en el momento de la recepción la generosidad de esta vecina, que con su aportación contribuye a enriquecer las colecciones del Ayuntamiento de Tui. El alcalde también se comprometió a realizar una exposición pública con este traje, con el objetivo de contribuir a la difusión y valorización del traje tradicional, que singulariza la riqueza patrimonial tudense, que abarca también la indumentaria tradicional.

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En este sentido, Tui posee una lámina, de la segunda mitad del siglo XVIII, que reproduce la vestimenta de un hombre identificado como «un gallego de Tuy», que acompaña a una gallega de Noia. La ilustración la realizó el geógrafo, cartógrafo y grabador Juan Cruz de Olmedilla (Madrid, 1734-1790), que en 1777 comenzó la edición de la «Colección de trajes de España», en la que aparece la lámina.