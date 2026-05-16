Tui lleva su Feira do Libro Galego a la nueva plaza de la Inmaculada

Tui celebrará el Día das Letras Galegas con la Feira do Libro Galego, que llega a su vigésimo séptima edición estrenando emplazamiento: la renovada plaza de la Inmaculada. Allí se instalarán mañana domingo una decena de puestos de venta de libros a cargo de la Librería Espazo Lector Nobel de Tui.

Además de una amplia oferta de títulos en gallego, para lectores de todas las edades y gustos, la feria cuenta con un programa de actividades a lo largo de toda la jornada, que comenzará a las 12.00 horas con la lectura del pregón, este año a cargo de la poeta de Valença y animadora de diversos clubs de lectura en la zona del Miño, María José Areal.

Tras el pregón, a las 12.30 horas, tendrá lugar la actuación de Brais das Hortas con su espectáculo «Comisión de festas», una propuesta que combina música infantil, humor y teatro.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, está previsto el espectáculo de marionetas «Xela e dragón», del grupo Barriga Verde, que trata la importancia del uso cotidiano de la lengua gallega.

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Como cierre de la jornada, a las 20 horas, el grupo de pandereteiras Darraia pondrá el broche final a la Feira do Libro Galego con una selección de su repertorio de música popular y tradicional.