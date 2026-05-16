Tradición
La Feira do Viño do Rosal se celebrará del 17 al 19 de julio
Llenará la Praza do Calvario de caldos de la DO Rías Baixas, cultura, música y productos locales
O Rosal celebrará su Feira do Viño del 17 al 19 de julio en la Praza do Calvario. El Concello anunció ayer las fechas de su trigésimo cuarta edición, que convertirá el corazón del municipio en escaparate de los caldos de la Denominación de Origen Rías Baixas, acompañado de una programación que mezclará cultura, música y productos locales.
La alcaldesa, Ánxela Fernández, destaca de esta cita que «es mucho más que una feria, es la celebración de una forma de vida ligada a la tierra, al trabajo de nuestras bodegas y a la identidad colectiva de un pueblo que sabe reconocer el valor de los produce». También añade la regidora que «cada edición es una oportunidad para seguir fortaleciendo el sector vitivinícola y ofrecer un espacio de encuentro y disfrute para todos».
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