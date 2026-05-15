Oia, en el top 10 de pueblos más deseados para una escapada

Galicia no necesita grandes capitales para enamorar. Cada año, millones de personas buscan en internet ese rincón con encanto donde desconectar, respirar historia y encontrar algo auténtico. Para descubrir qué destinos gallegos despiertan más curiosidad, Holidu, la plataforma de alquileres vacacionales, ha analizado el volumen de búsquedas mensuales de los pueblos gallegos de menos de 5.000 habitantes más consultados a la hora de planear una escapada. El resultado dibuja una Galicia viajera que se adentra en el interior lucense, bordea las Rías Baixas y descubre parajes de la Ribeira Sacra.

En el top-10 de municipios gallegos de menos de 5.000 personas más buscados para hacer una escapada se ha colado Oia. Concretamente, cierra el ranking con la imagen más icónica del litoral gallego: el Monasterio de Santa María de Oia, un conjunto cisterciense del siglo XII que se alza directamente sobre el mar, en el límite con Portugal y junto al Camino de Santiago Costero. La plataforma que ha elaborado el estudio ensalza sus playas abiertas al Atlántico, el cabo Silleiro y una gastronomía marinera de primer nivel hacen de Oia uno de los destinos más fotogénicos y auténticos de las Rías Baixas. El municipio de la comarca del Baixo Miño es el único de todo el área de Vigo, junto a Mondariz, que ha conseguido un puesto entre los diez destinos más buscados en Internet para hacer una escapada de pocos días.

Con 18 km de litoral atlántico, el ayuntamiento de Oia es una de las paradas imprescindibles del Camino Portugués de la Costa. A lo largo de su recorrido, el peregrino camina siempre próximo al mar, disfrutando de las vistas al océano Atlántico y encontrando a su paso numerosos atractivos del patrimonio cultural y natural del municipio. Además, Oia es un lugar privilegiado para la práctica de deportes con un marcado carácter de aventura y naturaleza. Su enclave definido por la costa atlántica y las montañas de la Serra de A Groba hacen de este municipio un destino para disfrutar.

Otro de los grandes atractivos de Oia son sus curros, recintos cercados a donde se conducen los caballos criados en libertad para enlazarlos y marcarlos con hierro. Este domingo, precisamente, se celebra el primero de la temporada, el de A Valga. La jornada se desarrollará a lo largo de todo el día alrededor de una de las tradiciones más emblemáticas de la Serra da Groba, reuniendo a población local y visitantes en un encuentro en el que se mezclan patrimonio, naturaleza e identidad local. Tradicionalmente se celebra el segundo domingo de mayo, si bien este año fue pospuesto al siguiente domingo a causa de la previsión de lluvia.

Desde primera hora de la mañana se irán conduciendo y reuniendo los caballos, un proceso que comenzará alrededor de las 9.00 horas y se prolongará hasta el mediodía, momento en el que está prevista la llegada de los caballos al recinto de la Valga.

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El momento central de la jornada tendrá lugar por la tarde, alrededor de las 17.00 horas, con el desarrollo de las tradicionales tareas de rapa, desparasitado y marcaje de los animales. Una vez rematadas estas labores, los equinos volverán a quedar libres en el monte, manteniendo viva una práctica ancestral profundamente ligada a la cultura y al territorio de la Serra da Groba.