O Rosal se reivindica ante el mercado británico del vino

Un grupo de seis prescriptores del sector vinícola de Reino Unido recorrió esta semana distintas bodegas de la Denominación de Orixe Rías Baixas para conocer de primera mano el territorio, sus vinos y el modelo productivo de la comarca. La visita, organizada por el Consejo Regulador, forma parte de las acciones de promoción que la denominación desarrolla en su segundo mercado exterior y principal destino europeo.

Los participantes, todos ellos vinculados a destacadas empresas de distribución, restauración y comercialización de vinos en Reino Unido, iniciaron el viaje el pasado lunes en la subzona de O Salnés, continuaron el martes por O Rosal y finalizaron ayer en el Condado do Tea. Antes de comenzar el recorrido asistieron en la sede del Consejo Regulador a una cata introductoria dirigida por el director técnico de la D.O., Agustín Lago, en la que degustaron 26 referencias de las añadas 2022, 2023 y 2024, incluyendo vinos tintos y espumosos.

Durante las visitas a ocho bodegas de la denominación, los prescriptores pudieron conocer tanto elaboraciones tradicionales como propuestas más innovadoras. Los tintos atlánticos despertaron especial interés entre los asistentes, que los definieron como vinos «ligeros y aromáticos», todavía poco conocidos en el mercado británico. También cataron vinos elaborados exclusivamente con variedades autóctonas como Loureiro o Castañal y participaron en pruebas comparativas con albariños procedentes de parcelas con diferentes altitudes y edades de viñedo.

La expedición británica conoció además el sistema tradicional de conducción por emparrado y el minifundismo característico de Rías Baixas, así como la historia de bodegas familiares que han pasado de generación en generación. La visita coincidió además con la floración de los viñedos, uno de los momentos más destacados del ciclo vegetativo, lo que permitió a los asistentes recorrer las fincas en un momento especialmente atractivo desde el punto de vista paisajístico y enológico. Los participantes destacaron también la estrecha vinculación entre el territorio, el clima atlántico y el carácter de los vinos, así como el esfuerzo de las bodegas por mantener la identidad propia de la denominación apostando al mismo tiempo por la innovación y la apertura a nuevos mercados internacionales.

Reino Unido se mantiene como el segundo mercado internacional de la D.O. Rías Baixas y el primero de Europa, concentrando cerca del 15% de las ventas exteriores. Según los datos del Consejo Regulador, más de 75 bodegas exportaron en 2025 un total de 1.276.170 litros al mercado británico, un 8,28% más que en el ejercicio anterior.

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Entre los participantes figuraban responsables de empresas como Jeroboams, Camino Group, Ultracomida, Cambridge Wine Merchants, Bar 44 Group y Loki Wine.