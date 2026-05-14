Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bidones radiactivos ante GaliciaConflicto Uruguay-CardamaCopago farmacéuticoHuelga metal PontevedraEscola en camiñoBrote NorovirusSecuestro en la autovía
instagramlinkedin

Iglesia

La diócesis honra a sus sacerdotes más veteranos

Entre los clérigos homenajeados en el seminario de Tui hay dos que se ordenaron hace 75 años

El obispo Antonio José Valín y su predecesor, Luis Quinteiro Fiuza, con los sacerdotes homenajeados. | FDV

El obispo Antonio José Valín y su predecesor, Luis Quinteiro Fiuza, con los sacerdotes homenajeados. | FDV

Carlos Ponce

Tui

El seminario de Tui acogió ayer la tradicional jornada de oración y homenaje al clero de la diócesis con motivo del aniversario de la consagración del centro al Sagrado Corazón de Jesús, celebrada por primera vez en 1921. La cita sirvió también para reconocer a los sacerdotes que cumplen aniversarios destacados de ordenación.

El homenaje más emotivo fue para Moisés Alonso Valverde y Jesús Rodríguez Otero por sus 75 años de ministerio. También celebraron los sesenta años de sacerdocio de Julio Andión y Alfredo Jorge Carrera, así como las bodas de plata de Antonio Menduiña Santomé, Francisco Javier Ojosnegros Domínguez y el padre Edgardo César Quintan.

Noticias relacionadas

La jornada incluyó una conferencia del teólogo Gabriel Richi Alberti, una eucaristía presidida por el obispo de Tui-Vigo en la parroquia de San Francisco y una posterior comida de confraternidad entre los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents