Iglesia
La diócesis honra a sus sacerdotes más veteranos
Entre los clérigos homenajeados en el seminario de Tui hay dos que se ordenaron hace 75 años
El seminario de Tui acogió ayer la tradicional jornada de oración y homenaje al clero de la diócesis con motivo del aniversario de la consagración del centro al Sagrado Corazón de Jesús, celebrada por primera vez en 1921. La cita sirvió también para reconocer a los sacerdotes que cumplen aniversarios destacados de ordenación.
El homenaje más emotivo fue para Moisés Alonso Valverde y Jesús Rodríguez Otero por sus 75 años de ministerio. También celebraron los sesenta años de sacerdocio de Julio Andión y Alfredo Jorge Carrera, así como las bodas de plata de Antonio Menduiña Santomé, Francisco Javier Ojosnegros Domínguez y el padre Edgardo César Quintan.
La jornada incluyó una conferencia del teólogo Gabriel Richi Alberti, una eucaristía presidida por el obispo de Tui-Vigo en la parroquia de San Francisco y una posterior comida de confraternidad entre los asistentes.
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