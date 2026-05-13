Una ruta para no dejar a nadie atrás

Hay caminos que no se olvidan por el paisaje, sino por las personas que ayudan a recorrerlos. En O Rosal, la inclusión volvió a abrirse paso entre senderos imposibles con una nueva salida adaptada en Joëlette, la silla todoterreno que permite a personas con movilidad reducida disfrutar de la montaña, del deporte y de la naturaleza sin quedarse atrás.

La última aventura llevó al grupo hasta la sierra portuguesa del Gerês, en una exigente ruta de cerca de 25 kilómetros entre pendientes, zonas rocosas y pasos de gran dificultad. Allí, donde muchas veces apenas existe un sendero, avanzó también la Joëlette, guiada por un equipo de voluntarios y voluntarias que, entre relevos, esfuerzo físico y coordinación, lograron que la experiencia fuese posible.

La escena más emocionante llegó durante el descenso a un antiguo «foxo dos lobos», una construcción tradicional utilizada antiguamente para la caza de lobos y situada en un enclave de acceso muy complicado. Con paciencia, precisión y trabajo en equipo, el grupo consiguió bajar la silla hasta el lugar, en una imagen que resume el espíritu de estas rutas: nadie avanza solo.

Detrás de cada salida hay entrenamiento, organización y muchas horas de preparación, pero también una enorme implicación emocional. Lo sabe bien la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, que quiso poner en valor «la inmensa calidad humana» de las personas voluntarias. «Hay mucho esfuerzo detrás de cada ruta, pero sobre todo existe una idea compartida: que todas las personas tienen derecho a vivir la naturaleza y el deporte sin barreras», señaló.

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También participó activamente en la jornada la concejala de Bienestar Social, Beatriz Rodríguez, que reconoció el fuerte impacto emocional de la experiencia. «Ver cómo el grupo se cuida, se coordina y se esfuerza para que otra persona pueda llegar a lugares que parecían inaccesibles demuestra que la inclusión es caminar juntos», afirmó.