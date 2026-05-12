Certificación
La Feira do Viño de O Rosal, fiesta sostenible de Galicia
O Rosal
La Feira do Viño do Rosal ha obtenido el certificado de Festa Sostible de Galicia Suroeste 2025 por su compromiso con el medio ambiente y la implantación de medidas destinadas a reducir el impacto ambiental de la celebración. La distinción fue entregada ayer en un acto celebrado en el Centro Social La Liga de Amigos do Rosal, en el que participaron representantes institucionales, comisiones organizadoras y entidades vinculadas a las diferentes fiestas reconocidas.
Festa da Lagosta e a Cociña Mariñeira de A Guarda y la de Carne de Potro de Torroña (Oia), entre otras, también lograron la certificación.
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