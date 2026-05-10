Tomiño urge el arreglo de la PO-552, llena de «fochancas»

El Concello de Tomiño ha aprobado en pleno reclamar a la Xunta de Galicia actuaciones urgentes en las carreteras autonómicas que atraviesan el municipio para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas, así como el mantenimiento, reparación y mejora de las marquesinas del transporte público situadas en estas mismas vías. El gobierno local llevó a pleno estas dos mociones tras comprobar que el Plan de Conservación de Carreteras 2026 de la provincia de Pontevedra no contempla ninguna actuación ni inversión en el término municipal de Tomiño.

Entre las principales demandas del Concello se encuentra la necesidad de intervenir en las carreteras autonómicas competencia de la Xunta, especialmente en la PO-552, la carretera general que conecta Tomiño con O Rosal y A Guarda y que soporta una intensidad media de cerca de 14.000 vehículos diarios; un volumen de tráfico muy elevado y una sobrecarga estructural que condiciona gravemente la seguridad viaria del tráfico rodado y de peatones y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Falta de aceras

En la actualidad, la vía presenta numerosos tramos deteriorados, con «fochancas», agujeros y asfaltado agrietado, además de la falta de aceras y espacios seguros para el tránsito peatonal. Esta situación se agrava de manera significativa los días de lluvia, suponiendo un riesgo constante para las personas conductoras, peatones y motos.

«El estado de las carreteras a su paso por el municipio es una preocupación diaria para los vecinos y vecinas. Hablamos de vías con muchísimo tráfico, que atraviesan núcleos habitados y en las que hay personas que tienen que desplazarse a pie sin las mínimas condiciones de seguridad», alerta la alcaldesa, Sandra González, recordando, además, que en julio de 2025 más de 600 vecinos y vecinas de Santa María de Tebra, junto con el Concello, entregaron firmas en la Xunta solicitando aceras y mejoras de seguridad viaria en Tebra. «Son zonas de actividad económica, con paradas de transporte escolar, con movimiento vecinal constante y con un tráfico muy intenso, especialmente en verano. Los tomiñeses llevan tiempo reclamando soluciones y sigue sin recibir respuestas», señala.

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El acuerdo aprobado en pleno recoge también la reclamación a la Xunta de una revisión integral de las marquesinas de transporte público situadas en algunas de las 57 paradas de transporte público en las carreteras de titularidad autonómica. El Concello denuncia el deterioro progresivo de estas instalaciones, utilizadas diariamente por el alumno que emplea el transporte escolar y por los vecinos en general.