Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusResiduos del textilEl MosquitoOposiciones profesoresTorre de CristalAtlético de Madrid - Celta
instagramlinkedin

El grupo de teatro de Randufe estrena obra

D.P.

Tui

El grupo de teatro Xuntanza de Randufe estrenará su obra «Tres Porquiños» el próximo viernes, día 15, en el Teatro Municipal de Tui. El estreno se iba a realizar durante la Semana del Teatro Amador, durante las Fiestas de San Telmo, pero se tuvo que aplazar. Las entradas, a un precio de 2 euros, ya se pueden adquirir en la página web del Concello de Tui.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents