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El curro de A Valga se aplaza al domingo 17

D.P.

Oia

El curro de A Valga, previsto para hoy y que marca el inicio de la temporada de curros en Galicia, se aplaza finalmente al próximo domingo, día 17, debido a las previsiones de lluvia. Igualmente, la programación de actividades de ocio y divulgación «No corazón dos curros», prevista también para hoy, se traslada al siguiente domingo.

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