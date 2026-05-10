El Camino Portugués sigue al alza con Tui como lugar favorito para empezarlo

El Camino Portugués, con paso obligado por Tui, continúa su tendencia ascendente. Así se desprende de los datos de la Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago referidos al pasado mes de abril, cuanto esta ruta jacobea registró un total de 12.174 peregrinos, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento reafirma la solidez de un itinerario que, en lo que va de 2026, ya suma 17.095 caminantes, un 9% más que en 2025.

La ciudad de Tui reafirma su liderazgo como punto de partida predilecto dentro de la ruta portuguesa, pues un total de 4.186 personas, lo que significa el 34,75% de los peregrinos de este Camino, decidieron comenzar su caminata en Tui durante el mes de abril. Además, Tui se sigue consolidando como segundo punto de partida entre todas las rutas jacobeas con 5.804 peregrinos y peregrinas que iniciaron en la ciudad su Camino, lo que representa el 7,74% del total. La ciudad fronteriza solo está por detrás de Sarria, en el Camino Francés, y supera ampliamente otros puntos de partida tradicionales.

Otro dato importante es que sigue en ascenso el perfil internacional del Camino Portugués, ya que el 74% de los peregrinos registrados en el mes de abril fueron extranjeros, con un total de 8.272 personas internacionales frente a los 3.113 peregrinos españoles. Entre los países con mayor presencia destacan Portugal, Estados Unidos, Alemania, Italia y Brasil, confirmando la proyección mundial de esta ruta y la capacidad de atracción de Tui como destino patrimonial, cultural y turístico. Por su parte, dentro de las fronteras nacionales, los caminantes procedentes de Madrid (606), Andalucía (545) y la Comunidad Valenciana (492) lideran las estadísticas del mes.

Por otro lado, en todo lo que llevamos de 2026, el Camino Portugués suma ya 17.095 peregrinos, con un incremento próximo al 9% en relación al año pasado.

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Para la concejala de Turismo y Patrimonio, Ana Núñez, este crecimiento constante del 9% acumulado en 2026 «incide positivamente en el tejido social, económico y cultural de nuestra ciudad». Igualmente, vincula este éxito «a la posición estratégica, los valores patrimoniales e históricos y la buena infraestructura turística» que ofrece Tui a los visitantes.