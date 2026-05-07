Rescatado un pescador tras precipitarse por un desnivel y chocar contra unas rocas en Salvaterra de Miño
Cayó desde una altura de unos cinco metros cuando se encontraba desmontando una estructura utilizada para la pesca de la lamprea
Los servicios de emergencias rescataron a última hora de este miércoles a un pescador que se precipitó por un desnivel de unos cinco metros de altura en el lugar de Fornelos, en la localidad pontevedresa de Salvaterra de Miño, y chocó contra unas rocas.
Según ha informado el 112 Galicia, los hechos sucedieron poco después de las 20.30 horas cuando el hombre se encontraba desmontando una estructura utilizada para la pesca de la lamprea y se cayó por el desnivel, sin lograr alcanzar un camino accesible por su propia cuenta debido a las lesiones.
Al tener conocimiento de los hechos, la central de emergencias movilizó a los Bomberos de O Porriño, al GES de Ponteareas y a la Guardia Civil, así como al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Ya en el lugar, los equipos de emergencia trabajaron conjuntamente para asistir al herido y proceder a su evacuación por tierra, salvando las dificultades del terreno hasta llegar a la ambulancia.
Una vez estabilizado por los profesionales sanitarios, el pescador fue trasladado al centro hospitalario de referencia.
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