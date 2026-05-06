Tui, lienzo para el turismo policéntrico

Tui se convirtió ayer en un aula al aire libre para un grupo de 37 alumnos y tres profesores, de diez nacionalidades diferentes, que participan en la iniciativa sobre «Creación de experiencias turísticas en áreas transfronterizas», impulsada por el Instituto Politécnico de Viana do Castelo con la profesora María Carmen Pardo López al frente.

El objetivo del alumnado es analizar la transformación en el modelo de desarrollo turístico del territorio. Frente al enfoque tradicional, centrado en un único destino que tiene a la sobrecarga, apuestan por un modelo policéntrico basado en la cooperación entre territorios, la valorización de los recursos locales y la creación de redes de destinos complementarios, tomando como ejemplo la Eurociudad Tui-Valença.

Alumnado y profesorado fueron recibidos en el salón de plenos por el alcalde, Enrique Cabaleiro, y por la concejala de Turismo y Patrimonio, Ana María Núñez, quienes explicaron las características de la ciudad y como «este espacio transfronterizo supone una enorme oportunidad». El regidor rememoró la constitución de la Eurociudad Tui-Valença, explicó los proyectos en los que ambas ciudades trabajan conjuntamente y respondió a las preguntas del propio alumnado. «Tenemos una larga tradición de cooperación entre Galicia y Portugal, y eso redunda en la idea de que entendemos las relaciones como una cuestión de cooperación para poder seguir progresando», concluyó Cabaleiro.

Tras la recepción en el Concello, alumnado y profesorado realizaron una visita al conjunto histórico de Tui, que le servirá de base para elaborar un trabajo en el que tienen que proponer experiencias turísticas en la Eurociudad.

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El objetivo del programa es dotar al alumnado de los conocimientos y habilidades para diseñar experiencias turísticas innovadoras, sostenibles y comunitarias en zonas rurales transfronterizas, inspiradas en el concepto de turismo policéntrico. Además del Instituto Politécnico de Viana do Castelo, participan en esta iniciativa las universidades Mediterranean University of Albania, de Albania; Dzemal Bijedic University of Mostar e University of Sarajevo, de Bosnia y Herzegovina; Ilmenau University of Technology, de Alemania; Krakow University of Economics, de Polonia; Atlantic Technological University, de Irlanda; Free University of Bolzano, de Italia; Bialystok University of Technology, de Polonia, y la Universidad de Vigo.