Miguel Eek, ganador absoluto de Play-Doc con su obra sobre Amílcar Cabral

La vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine Play-Doc, que durante cinco días convirtió a Tui en capital del cine en Galicia, proclamó a «Amílcar», de Miguel Eek, ganador absoluto de la competición internacional por su ensayo documental poético sobre Amílcar Cabral, líder de la lucha anticolonial en Guinea-Bissau y Cabo Verde. Por su parte, la sección competitiva Galicia entregó el premio ex aequo a «Furada Negra», de Berio Molina, y «Crías», de Xiana do Teixeiro.

El jurado internacional, compuesto por la asesora cinematográfica Hayet Benkara, el historiador y crítico de cine Jay Weissberg y la productora ejecutiva de la revista Piauí Raquel Freire Zangrandi, decidieron premiar a «Amílcar», de Miguel Eek, «por retratar, de manera muy original, la historia personal de un hombre revolucionario, empleando su vida emocional para resaltar la importancia de su humanidad en las causas por las que luchó, al mismo tiempo que integra, con gran rigor material de archivo, para ilustrar el contexto político de las luchas de independencia en Guinea-Bissau y Cabo Verde». Además, el jurado quiso otorgar una mención especial a «Remake» de Ross McElwee por «ser una obra profundamente emotiva y personal, que aborda la complejidad de la relación padre-hijo desde una mirada íntima y sin respuestas cerradas».

Xiana do Teixeiro y Berio Molina, ganadores «ex aequo» en Galicia. / PABLO NUNES

Por otro lado, en la sección competitiva de Galicia, el jurado, compuesto por el profesor, investigador y programador, Daniel Ribas; el cineasta Eloy Enciso y la productora Leire Apellaniz, decidió premiar ex aequo a «Furada Negra», de Berio Molina, y «Crías», de Xiana do Teixeiro. En el caso de la película de Berio Molina por «crear un atlas de lo telúrico que, partiendo del territorio gallego, revela su historia a través de cuevas, penedos y mitos del subsuelo. Una película con múltiples fugas cuyo delicado pero fructífero uso de archivos sonoros, visuales y literarios nos fascinó».

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Por su parte, con «Crías», de Xiana do Teixeiro, el premio fue merecido por «ser un extenso y dedicado trabajo de investigación de unos materiales de nuestro uso cotidiano que históricamente permanecieron como infravalorados o en la sombra. Iluminando tanto el contenido más íntimo como la materialidad de los diarios de decenas de mujeres, la película resulta especialmente lúcida al mostrarnos como un conjunto de voces femeninas se rebelan contra el espacio que socialmente se les impone, demostrando que detrás de cualquier documento oculto está la violencia del sistema que los perpetua».