Fiesta en La Bombonera: el Club de Fútbol Guillarei asciende a Segunda Futgal

El Club de Fútbol Guillarei logró este domingo el ascenso a Segunda Futgal con una victoria en el campo de A Gándara, conocido por la afición como La Bombonera. A falta de tras jornadas para rematar la temporada, el equipo del Guillarei, que lidera la tabla, consiguió el pase a Segunda Futgal al firmar una nueva victoria, en este caso frente al Pontellas.

El equipo, dirigido por José Carlos Fernández, también está a un punto de proclamarse campeón de liga en Tercera Futgal, grupo Vigo 2, lo que culminaría una temporada redonda para el club, que ganó 24 de los 29 partidos disputados. Disparó en la portería del rival 156 goles en lo que va de temporada, de los cuales, 68 goles fueron obra de Aitor Costas. También destaca el trabajo de la defensa, con Kike Pérez bajo los palos, que únicamente encajó 30 goles, siendo el portero menos goleado.

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Al margen del trabajo en equipo, el club contó este año con el apoyo extra de Os Mártires de Guillarei, la peña oficial del CF Guillarei que se creó esta temporada y que se dejó la garganta en cada partido animado al equipo. Su apoyo este domingo se sintió antes, durante y después de la victoria que dio al Guillarei el pase matemático a Segunda Futgal. La fiesta culminó en la estatua de los caballos en La Glorieta de Vigo, en Tui, donde colgaron la bandera del CF Guillarei.