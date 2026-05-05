Destino Starlight
Construyen con piedra local un mirador de estrellas en Oia
Galicia Suroeste inició las obras para construir un mirador- observatorio de astroturismo en Oia, en colaboración con el Concello de Oia y la Comunidad de Montes de Burgueira. El mirador se localizará en Torroña y permitirá contemplar el firmamento en condiciones únicas y desarrollar actividades científicas y educativas.
El proyecto, redactado por el estudio Arqxé Arquitectura, fue diseñado con una forma circular que emula un castro invertido con cuatro accesos que indican los puntos cardinales. Será construido totalmente en piedra local, de las canteras existentes en la propia parroquia de Burgueria.
La inversión de la actuación, que consolida el proyecto Destino Starlight de Galicia Suroeste, asciende a más de 60.000 euros y se financia con fondos europeos.
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- Javier Piñeiro, el vecino de Aldán que perdió las piernas en un accidente en alta mar en 2023, llega a la élite del deporte en paracanoe: «Durante el accidente pensaba que mi hija se quedaba sin padre»
- Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina