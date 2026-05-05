Construyen con piedra local un mirador de estrellas en Oia

Galicia Suroeste inició las obras para construir un mirador- observatorio de astroturismo en Oia, en colaboración con el Concello de Oia y la Comunidad de Montes de Burgueira. El mirador se localizará en Torroña y permitirá contemplar el firmamento en condiciones únicas y desarrollar actividades científicas y educativas.

El proyecto, redactado por el estudio Arqxé Arquitectura, fue diseñado con una forma circular que emula un castro invertido con cuatro accesos que indican los puntos cardinales. Será construido totalmente en piedra local, de las canteras existentes en la propia parroquia de Burgueria.

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La inversión de la actuación, que consolida el proyecto Destino Starlight de Galicia Suroeste, asciende a más de 60.000 euros y se financia con fondos europeos.