Audiovisual
Play-Doc vibra en su día de Galicia
La ciudad de Tui acogió ayer a centenares de personas para disfrutar de los pases y de las actividades paralelas de Play-Doc. Las producciones gallegas fueron protagonistas
El festival Play-Doc, que ya enfila sus últimas horas, vivió ayer una de sus jornadas más completas con una intensa programación repartida en distintos espacios de la ciudad y las producciones realizadas en Galicia como protagonistas indiscutibles. La actividad comenzó a las 11.00 horas en el Teatro Municipal de Tui con la competición internacional y la proyección de «Remake», del cineasta Ross McElwee.
A continuación, tuvo lugar un encuentro profesional sobre coproducción audiovisual y políticas públicas, en el que participaron Dolores Meijomín, Ana Perina y Manuel Claro, quienes expusieron las líneas de apoyo y colaboración entre territorios.
Por la tarde, la competición Galicia arrancó a las 16.30 horas con «Después de las ciudades», de Xacio Baño, y continuó a las 21.30 en el Seminario Menor de Tui con «Crías», de Xiana do Teixeiro. En paralelo, la retrospectiva dedicada a Eduardo Coutinho ofreció varias proyecciones a lo largo de la jornada, culminando a las 22.30 horas en el Teatro Municipal con «Cabra marcado para morrer» (veinte años después).
Además, el público pudo asistir a la proyección de «Las estaciones», dentro del foco dedicado a Maureen Fazendeiro, así como a un encuentro sobre el presente y futuro del audiovisual gallego, en el que participaron profesionales del sector y creadores emergentes. La programación incluyó también la presentación de nuevos proyectos en la sección Coming soon, dedicada a impulsar el cine gallego.
La cineasta Viola Stephan participó en un coloquio tras la proyección de su filme, generando un diálogo cercano con el público asistente. La jornada se cerró ya de madrugada con el concierto del grupo French Riviera en La Burbuja, poniendo el broche festivo a un día marcado por la diversidad cinematográfica.
La fiesta del cine continúa hoy en Tui con una apretada agenda de actos y proyecciones que concluyen a las 22.30 horas.
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