Feira dos Cultivos
Nuska Chousa e Íñigo Segurola hablarán de viverismo en Tomiño
La programación incluye 14 obradoiros, citas musicales y espectáculos
El Concello de Tomiño cuenta los días para inaugurar una nueva edición de su Feira dos Cultivos do Baixo Miño, que se celebrará del 8 al 10 de mayo en la Plaza Pintor Antonio Fernández de Goián y contará con el paisajista Íñigo Segurola como padrino. Junto a la conferencia que impartirá Segurola, la feria abrirá la puerta a nuevas formas de comunicación y aprendizaje en el sector con la participación de Nuska Chousa, agricultora y creadora de contenido con más de 100.000 seguidores en Instagram, que hablará de su experiencia para conectar con las nuevas generaciones desde un lenguaje más próximo y digital.
Además de las conferencias de Segurola y Chousa, la programación de esta edición incluye 14 obradoiros, dos conciertos, dos sesiones vermú, dos espectáculos infantiles y una nueva sesión de micros abiertos para artistas emergentes. El público familiar tendrá también un papel protagonista con propuestas como «Pinga a pinga», de Barafunda Animación, centrada en el cuidado del agua, y «Maxia Cómica», de Troula.
A esto se suma una amplia oferta formativa de los obradoiros, una de las actividades con mayor acogida de la Feira dos Cultivos y por los que la pasada edición pasaron casi 200 personas. A temáticas ya consolidadas, como diseño de jardines, injertos, poda, ramo natural o kokedamas, se suman también nuevas propuestas como el cultivo de setas o la estampación ecoprint, además de actividades infantiles como hoteles para insectos y bombas de semillas.
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