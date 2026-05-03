Nuska Chousa e Íñigo Segurola hablarán de viverismo en Tomiño

El Concello de Tomiño cuenta los días para inaugurar una nueva edición de su Feira dos Cultivos do Baixo Miño, que se celebrará del 8 al 10 de mayo en la Plaza Pintor Antonio Fernández de Goián y contará con el paisajista Íñigo Segurola como padrino. Junto a la conferencia que impartirá Segurola, la feria abrirá la puerta a nuevas formas de comunicación y aprendizaje en el sector con la participación de Nuska Chousa, agricultora y creadora de contenido con más de 100.000 seguidores en Instagram, que hablará de su experiencia para conectar con las nuevas generaciones desde un lenguaje más próximo y digital.

Además de las conferencias de Segurola y Chousa, la programación de esta edición incluye 14 obradoiros, dos conciertos, dos sesiones vermú, dos espectáculos infantiles y una nueva sesión de micros abiertos para artistas emergentes. El público familiar tendrá también un papel protagonista con propuestas como «Pinga a pinga», de Barafunda Animación, centrada en el cuidado del agua, y «Maxia Cómica», de Troula.

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A esto se suma una amplia oferta formativa de los obradoiros, una de las actividades con mayor acogida de la Feira dos Cultivos y por los que la pasada edición pasaron casi 200 personas. A temáticas ya consolidadas, como diseño de jardines, injertos, poda, ramo natural o kokedamas, se suman también nuevas propuestas como el cultivo de setas o la estampación ecoprint, además de actividades infantiles como hoteles para insectos y bombas de semillas.