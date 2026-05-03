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Incautados en A Guarda 75 kilos de pulpo y 430 cacharros ilegales con la veda ya iniciada

El buque Sebastián Ocampo, perteneciente a Gardacostas de Galicia de la Consellería do Mar, ha sido el encargado de ejecutar este operativo

Entre lo incautado, 430 cacharros de plástico con 4.000 metros de cabo.

Entre lo incautado, 430 cacharros de plástico con 4.000 metros de cabo. / Gardacostas de Galicia

Europa Press

Gardacostas de Galicia ha decomisado 75 kilos de pulpo y 430 cacharros de plástico con 4.000 metros de cabo. Lo ha hecho a cinco millas al oeste de A Guarda (Pontevedra), donde ha llevado a cabo varios operativos similares en los últimos meses.

Esta incautación, de la que ha informado a través de sus redes sociales, se ha producido con la veda del pulpo iniciada. Esta parada arrancó el pasado viernes, 1 de mayo, y se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del 1 de julio. «El furtivismo es grave siempre, pero en época de veda, ¡todavía más!», critica.

El buque Sebastián Ocampo, perteneciente a este servicio de la Consellería do Mar, ha sido el encargado de ejecutar este operativo, que se suma a otros realizados recientemente en el marco de la lucha contra el furtivismo.

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A finales de marzo, Gardacostas incautó otros 480 cacharros, 155 nasas sin identificar y 84 kilos de pulpo; y, a inicios de abril, 200 cacharros y 57 ejemplares de menos de 100 gramos. Todo ello en la costa de A Guarda.

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