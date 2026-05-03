Incautados en A Guarda 75 kilos de pulpo y 430 cacharros ilegales con la veda ya iniciada
El buque Sebastián Ocampo, perteneciente a Gardacostas de Galicia de la Consellería do Mar, ha sido el encargado de ejecutar este operativo
Europa Press
Gardacostas de Galicia ha decomisado 75 kilos de pulpo y 430 cacharros de plástico con 4.000 metros de cabo. Lo ha hecho a cinco millas al oeste de A Guarda (Pontevedra), donde ha llevado a cabo varios operativos similares en los últimos meses.
Esta incautación, de la que ha informado a través de sus redes sociales, se ha producido con la veda del pulpo iniciada. Esta parada arrancó el pasado viernes, 1 de mayo, y se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del 1 de julio. «El furtivismo es grave siempre, pero en época de veda, ¡todavía más!», critica.
El buque Sebastián Ocampo, perteneciente a este servicio de la Consellería do Mar, ha sido el encargado de ejecutar este operativo, que se suma a otros realizados recientemente en el marco de la lucha contra el furtivismo.
A finales de marzo, Gardacostas incautó otros 480 cacharros, 155 nasas sin identificar y 84 kilos de pulpo; y, a inicios de abril, 200 cacharros y 57 ejemplares de menos de 100 gramos. Todo ello en la costa de A Guarda.
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