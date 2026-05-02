Cultura
Un taller creativo inicia el programa de las letras galegas en la ciudad de Tui
La programación de Tui en Letras 2026 arranca el próximo miércoles 6 de mayo con un taller creativo dirigido al público infantil. La actividad, titulada «Cal é o teu libro favorito?», estará impartida por la ilustradora Aida Alonso y se celebrará a las 17.30 horas en la Sala Xacobeo del edificio Francisco Sánchez.
El obradoiro está pensado para niños y niñas de entre 6 y 12 años, quienes elaborarán pequeños personajes lectores utilizando papel. Se trata de figuras tridimensionales inspiradas en sus lecturas preferidas, con el objetivo de fomentar la reflexión sobre los mundos que descubren a través de los libros.
Las creaciones formarán parte de una instalación temporal en la Biblioteca Municipal de Tui, donde permanecerán expuestas durante todo el mes de mayo, decorando los estantes. Al finalizar el programa, los participantes podrán recoger sus obras.
Según el Concello de Tui, las plazas para esta actividad son limitadas y requieren inscripción previa en la biblioteca o por correo electrónico.
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