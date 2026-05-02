Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colapso Oresa VigoManifestaciones Primero de MayoPromotor devolución pisosEvacuación ArgentinaMuerte Meningitis OurenseElecciones Uvigo: Jacobo PorteiroMuere Gabi Ben Modo
instagramlinkedin

Cultura

Un taller creativo inicia el programa de las letras galegas en la ciudad de Tui

Dia da Muiñeira,e n Tui, en el año 2025. | D.P.

Dia da Muiñeira,e n Tui, en el año 2025. | D.P.

D. P.

Tui

La programación de Tui en Letras 2026 arranca el próximo miércoles 6 de mayo con un taller creativo dirigido al público infantil. La actividad, titulada «Cal é o teu libro favorito?», estará impartida por la ilustradora Aida Alonso y se celebrará a las 17.30 horas en la Sala Xacobeo del edificio Francisco Sánchez.

El obradoiro está pensado para niños y niñas de entre 6 y 12 años, quienes elaborarán pequeños personajes lectores utilizando papel. Se trata de figuras tridimensionales inspiradas en sus lecturas preferidas, con el objetivo de fomentar la reflexión sobre los mundos que descubren a través de los libros.

Las creaciones formarán parte de una instalación temporal en la Biblioteca Municipal de Tui, donde permanecerán expuestas durante todo el mes de mayo, decorando los estantes. Al finalizar el programa, los participantes podrán recoger sus obras.

Noticias relacionadas

Según el Concello de Tui, las plazas para esta actividad son limitadas y requieren inscripción previa en la biblioteca o por correo electrónico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hospital Meixoeiro de Vigo trata con toxina botulínica a 560 pacientes con espasticidad y usa ya la crioablación en casos seleccionados
  2. Un sueño y un garaje: el chapeleiro que ha inventado el billar a distancia
  3. Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis
  4. Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
  5. Comunidades de vecinos del centro de Vigo ya prohíben fumar en balcones, terrazas y ventanas de los pisos
  6. Stellantis vuelve a ser rentable con 400 millones de beneficios en el primer trimestre: «Reflejan los primeros resultados de nuestras acciones»
  7. La flotilla rumbo a Gaza, con vigueses a bordo, en paradero desconocido tras ser interceptados por lanchas de la armada israelí: «Disparáronnos tres veces»
  8. Revés urbanístico para una gasolinera «low cost» de Vigo: las instalaciones invaden sin permiso dos parcelas del Concello

Proposición no de ley para que Interior reabra el puesto de la Guardia Civil de Trasmiras: «Somos más de 2.500 vecinos y nos sentimos desprotegidos»

Proposición no de ley para que Interior reabra el puesto de la Guardia Civil de Trasmiras: «Somos más de 2.500 vecinos y nos sentimos desprotegidos»

Un taller creativo inicia el programa de las letras galegas en la ciudad de Tui

Un taller creativo inicia el programa de las letras galegas en la ciudad de Tui

El tema del armamento nuclear iraní domina conferencia de la ONU

Ponteareas celebra la romería de A Picaraña

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El marisqueo a flote de A Illa regresa a la actividad tras cuatro meses de parón

El marisqueo a flote de A Illa regresa a la actividad tras cuatro meses de parón

O Ribeiro, vinos con historia y un futuro internacional

O Ribeiro, vinos con historia y un futuro internacional
Tracking Pixel Contents