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Educación

La infancia de Tui pone coto al machismo

El CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui es fiel a una educación que va más allá de los conocimientos curriculares, buscando desarrollar la empatía, el pensamiento activo y la participación activa en la comunidad de su alumnado. Así lo demuestra con la creación de una red de puntos violeta en Tui, impulsada por los propios escolares

Alumnado del CEIP Nº1 de Tui frente a uno de los locales adheridos, con la cartelería informativa. | D.P.

Alumnado del CEIP Nº1 de Tui frente a uno de los locales adheridos, con la cartelería informativa. | D.P.

Judit Bernárdez

Tui

Los puntos violeta son espacios seguros para prevenir o atender a víctimas de violencia machista o acoso sexual, cada vez más presentes en fiestas, eventos masivos, instituciones y, ahora, también en una quincena de establecimientos de Tui gracias a una iniciativa impulsada por el alumnado de 5º y 6º de Primaria del CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui para hacer de su municipio un lugar más seguro.

El proyecto nació a raíz de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. A partir del análisis de una historia real, que permitió al alumnado reflexionar sobre las causas y consecuencias de la violencia de género, así como del papel de la sociedad ante estas situaciones, niños y niñas decidieron pasar a la acción y crear una red de puntos violeta en los establecimientos del municipio.

«A través de una metodología basada en el Design Thinking, los niños y niñas investigaron, debatieron y diseñaron propuestas orientadas a la acción social», explican desde el centro educativo.

Negocios

El propio alumnado fue el encargado de contactar con los negocios, explicarles el significado de estos espacios seguros y formalizar el compromiso de las personas responsables de Ideas peregrinas, Divos, Gran Manzana, Cociñarte, O novo cabalo furado, Óscar Romero, Entre Horas, Librería Nobel, Foot on mars, Porta da Pía o Santiamén, entre otros.

En total, una quincena de establecimientos de Tui se adhirieron a la iniciativa, comprometiéndose a ofrecer apoyo básico ante posibles situaciones de violencia machista. Este apoyo pasa por aplicar el protocolo «P-E-A», que los propios escolares diseñaron, y que responde a las iniciales de «proteger, escuchar sin juzgar y avisar». En este último caso, el alumnado explicó a los responsables de los puntos violeta que el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia machista es el 016, que no deja rastro en la factura telefónica; aunque, para situaciones de emergencia, siempre está disponible el 112.

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«Este proyecto pone de manifiesto el valor de una educación comprometida con la realidad social, en la que el alumnado no solo adquiere conocimientos, sino que desarrolla competencias clave como la empatía, el pensamiento crítico y la participación activa en la comunidad», destacan desde la dirección del CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui, agradeciendo la implicación del tejido comercial de Tui y poniendo en valor el papel protagonista del alumnado, que se convirtió en agente de cambio, demostrando que la educación puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.

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