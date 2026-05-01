Tomiño busca revitalizar sus dos mercados municipales con la licitación de 5 nuevos puestos

El Concello de Tomiño ha sacado a licitación cinco nuevos puestos en los mercados municipales de Tomiño y Goián con el objetivo de fomentar el emprendimiento, dinamizar estos espacios y reforzar el comercio de proximidad como motor económico del municipio.

En la plaza de abastos de Tomiño, en la planta baja, se oferta un puesto de más de 16 metros cuadrados destinado a tienda de alimentación, con un canon mínimo de 4.194 euros por la concesión y una tasa mensual de 115 euros. En la planta superior se licitan dos opciones: por un lado, dos puestos que funcionan como un único espacio de más de 20 metros cuadrados, pensados para bocatería y cafetería con consumo en el local o para llevar, con un canon mínimo de 5.151 euros y una tasa mensual de 142 euros; por otro, un puesto de casi 21 metros cuadrados destinado a la venta al por menor en general, alimentaria o no, con un canon de 5.253 euros y una tasa mensual de 145 euros.

Por su parte, en el mercado de Goián salen a concurso dos puestos: uno destinado a la venta de fruta, de casi 10 metros cuadrados, con un canon mínimo de 2.499 euros y una tasa mensual de 69,09 euros; y otro destinado a alimentación, con un canon de 2.333 euros y una tasa mensual de 64 euros.

Todas las concesiones tendrán una duración de 15 años, sin posibilidad de prórroga, a contar desde la formalización del contrato. Las personas interesadas podrán presentar sus ofertas durante un plazo de 30 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, en el Registro del Concello de Tomiño, tanto de forma electrónica como presencial —de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas—, o por correo certificado, dejando constancia de la fecha de envío.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, subrayó que esta convocatoria forma parte de una estrategia de apoyo al tejido comercial local. «Queremos que nuestros mercados sigan vivos, llenos de actividad y con nuevas ideas que les den futuro. Abrir estos espacios al emprendimiento es apostar por la economía local, por el empleo y por servicios de proximidad que dan vida al municipio», afirmó.

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Desde el Concello destacan que esta iniciativa busca facilitar nuevas oportunidades de negocio y consolidar los mercados municipales como espacios dinámicos, atractivos y adaptados a las nuevas formas de consumo, reforzando al mismo tiempo su función social y económica en el día a día de los vecinos.