Herido un parapentista de 67 años al precipitarse en una zona de monte en O Rosal
El hombre, vecino de Ribadavia, fue evacuado en ambulancia con una lesión en el hombro tras caer a unos cien metros de las viviendas de San Xián
Un hombre de 67 años, vecino de Ribadavia, ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente en la zona de San Xián, en el municipio de O Rosal.
El suceso se produjo alrededor de las 20.20 horas, cuando, por causas que no han trascendido, el parapentista se precipitó contra el suelo en una zona de monte situada a unos cien metros de las viviendas más próximas.
Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, que atendieron al hombre en el punto del accidente. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario al presentar una lesión en el hombro.
Afortunadamente, y pese al susto inicial, el herido se encuentra fuera de peligro.
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