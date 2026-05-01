Herido un joven de 24 años durante el montaje del escenario de una orquesta en O Rosal

Un joven de 24 años resultó herido al verse golpeado en la cabeza por un puntal mientras montaba el escenario de una orquesta en O Rosal. El accidente ocurrió sobre las 17 horas de este jueves en la Praza de Novás, que estos días acoge las fiestas de San Xosé Obreiro.

Los festejos daban comienzo ayer por la tarde, con las actuaciones del Trío La Noche de O Grove y de la Panorama City. En la instalación de la estructura para el espectáculo de la afamada orquesta, a un operario le cayó encima un puntal de unos 60 kilos, causándole un fuerte golpe en la cabeza, con una herida sangrante.

Tras recibir el aviso de un particular, el 112 alertó al 061 para movilizar al helicóptero con base en Ourense, a Protección Civil de O Rosal y a la Guardia Civil.

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El Instituto Armado confirma que el joven, con domicilio en Vigo, fue trasladado vía aérea al Hospital Álvaro Cunqueiro, adonde llegó consciente.