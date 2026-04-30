Raquetas solidarias en Tomiño

El deporte volvió a demostrar en Tomiño su capacidad para generar impacto social con la celebración del III Torneo Escolar Benéfico de Tenis, que reunió a 30 niños y niñas en las pistas de O Mosteiro y permitió recoger cerca de 100 kilos de alimentos y ropa para fines solidarios.

La iniciativa, impulsada por el Concello de Tomiño en colaboración con la Escola de Tenis, se desarrolló en un ambiente festivo y de compañerismo, con participantes en las categorías de Peques, Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. El evento concluyó con la entrega de trofeos y medallas, un sorteo de regalos y una merienda para los asistentes.

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Más allá del aspecto deportivo, el torneo destacó por su carácter solidario, ya que la inscripción consistía en la donación de alimentos no perecederos y ropa, que serán distribuidos entre las asociaciones SOS Tomiño y Solidaridad en tus manos.