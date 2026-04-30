Play-Doc levanta el telón y convierte a Tui en capital del cine

El Play-Doc inauguró ayer su 22ª edición en el teatro municipal de Tui, consolidándose un año más como una de las citas de referencia del cine documental en Galicia. La apertura institucional contó con la participación de los directores del certamen, Sara García y Ángel Sánchez, acompañados por el diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela; el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo; y el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, encargado de clausurar el acto, entre otras autoridades que no faltaron a la cita.

La jornada inaugural combinó cine y música con el concierto del grupo Trilitrate, que ofreció una propuesta audiovisual con visuales en directo. A continuación, el festival acogió el estreno mundial de Ursúa, ópera prima del cineasta Roi Fernández, que abrió oficialmente la programación de Play-Doc, que se extenderá hasta el domingo.

La actividad continuará hoy con una intensa primera jornada en la que destaca el inicio de la retrospectiva dedicada al reconocido documentalista brasileño Eduardo Coutinho. La programación arranca a las 11.00 horas en el teatro municipal con la proyección de Últimas conversas, seguida de Babilônia 2000 a las 17.30 horas en el seminario menor de Tui y Juego de escena a las 20.30 horas de nuevo en el teatro.

La sección internacional competitiva comenzará a las 16.30 horas con Pelo, papel y agua, de Nicolas Graux y Trương Minh Quý, y continuará con una segunda sesión a las 17.30 horas en la que se proyectará Amílcar, de Miguel Eek.

Por su parte, el seminario menor acogerá a las 17.30 horas el inicio del ciclo dedicado a la cineasta Viola Stephan con Silesia, que tendrá continuidad a las 22.30 horas con El viaje de Petersburgo a Moscú. En este mismo espacio, la sección Galicia Competitiva presentará a las 21.30 horas De brisa y sol, de Chloé Lecci López.

La jornada se cerrará con una de las propuestas más singulares y demandadas del festival, Cine Recorridos, un itinerario nocturno por el casco histórico de Tui que alcanza su séptima edición. Este proyecto, impulsado junto a la artista Xisela Franco, combina intervenciones audiovisuales en directo donde sonido, imagen y espacio se integran en una experiencia inmersiva.

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El recorrido comenzará con Krakatoa, del cineasta Carlos Casas, acompañado por los artistas sonoros Nicolas Becker y Armand Lesecq, y culminará en la Iglesia de Santo Domingo con Variaciones para un retablo, una intervención audiovisual en directo de la artista Alba G. Corral creada específicamente para este espacio.