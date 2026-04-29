Tui ya tiene vía libre para recuperar el baluarte Ángulo dos Demos

El Concello de Tui ha dado un nuevo paso en la recuperación del baluarte Ángulo dos Demos, tras recibir el informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para rehabilitar este elemento del sistema defensivo de la ciudad. La actuación contará con una inversión de 230.000 euros, financiados en un 75% con fondos europeos a través del proyecto Fortalezas Amuralladas da Raia y el 25% restante con recursos municipales. El objetivo es consolidar, estabilizar y reconstruir parcialmente el baluarte, empleando materiales y técnicas respetuosas con su valor histórico.

Ubicado junto al paseo fluvial del río Miño y datado en el siglo XVII, el baluarte Ángulo dos Demos es una pieza clave para comprender la evolución de Tui como ciudad fronteriza. Conserva parte significativa de su estructura original, lo que permite conocer su geometría.Su primera referencia documental data de 1733, aunque ya en el siglo XVIII se mencionaba su estado de deterioro.

El proyecto incluye además una intervención arqueológica en dos fases: una inicial de sondeos para analizar el estado del conjunto y otra de seguimiento de las obras. La autorización autonómica fija condiciones técnicas para garantizar la conservación del patrimonio, como el uso de materiales compatibles y la diferenciación entre elementos originales y reconstruidos.

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Tras obtener el visto bueno de Patrimonio y asegurar la financiación, el Concello procederá a licitar las obras. La recuperación del baluarte responde a una demanda histórica de la capital del Baixo Miño y coincide con su inclusión en el II Catálogo de actuaciones en el Patrimonio de la Obra Pública del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que lo considera una intervención prioritaria.