El juzgado archiva una denuncia de acoso sexual contra el alcalde de Tui

El tribunal de instancia, sección civil y de instrucción plaza 3 de Tui ha archivado provisionalmente la denuncia de acoso sexual que presentó una funcionaria municipal contra el alcalde de la localidad, Enrique Cabaleiro, según ha informado a EFE el propio regidor tudense.

Cabaleiro, del PSOE, ha señalado que recibió la comunicación del sobreseimiento provisional este miércoles y ha expresado su «total satisfacción» por la decisión judicial, que, no obstante, es susceptible de recurso.

El alcalde ha agradecido la «cautela» con la que la oposición abordó esta cuestión y ha destacado el «comportamiento excepcional del BNG» porque los nacionalistas, ante una acusación «tan grave», desde el «primer momento» le trasladaron apoyo a través de su portavoz municipal.

Investigado un concejal por acoso laboral

Otro juzgado de Tui, la plaza 2 de la sección civil y de instrucción, ha citado a declarar como investigado el próximo martes al concejal de Urbanismo por acoso laboral tras una denuncia interpuesta por la misma persona.

El regidor tudense ha advertido de que esta denunciante ya había presentado en el pasado otras denuncias por acoso laboral en el ayuntamiento que fueron archivadas, por lo que tiene «plena confianza» en que esta acabará también del mismo modo.

Noticias relacionadas

Cabaleiro ha señalado que tanto la denuncia contra él como la que afecta al concejal de urbanismo «dañan de forma irreparable» su imagen y afectan a sus familias.